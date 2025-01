Un giovane egiziano arrestato a Milano dopo una fuga e il ritrovamento di droga e un'arma.

Un arresto che fa discutere

La notte di venerdì a Milano ha visto l’arresto di un giovane di 19 anni, di origine egiziana, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta in via Padova, una zona nota per la sua complessità sociale e per i problemi legati alla criminalità. Gli agenti delle volanti, durante un normale pattugliamento, hanno notato il ragazzo e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Tuttavia, alla vista della polizia, il giovane ha reagito in modo impulsivo, iniziando a scappare e gettando via uno zaino e un’arma durante la fuga.

Il ritrovamento di droga e un’arma

Dopo un breve inseguimento, il 19enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. La perquisizione ha rivelato un carico significativo: 100 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina, oltre a una pistola scacciacani. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella periferia milanese, già oggetto di critiche da parte di politici e cittadini. La consigliera comunale leghista Silvia Sardone ha recentemente condiviso un video che mostra un giovane che spara in aria con un’arma simile, sottolineando la crescente preoccupazione per la criminalità nella zona.

Una periferia in difficoltà

La situazione in via Padova è emblematicamente rappresentativa di un problema più ampio che affligge molte periferie italiane. La Sardone ha descritto la zona come una “periferia multietnica che sembra sempre più un ghetto”, dove la criminalità e il degrado sembrano dominare. Le sue parole evidenziano un sentimento di abbandono da parte delle istituzioni, con la politica che fatica a trovare soluzioni efficaci per il rilancio di queste aree. La percezione di insicurezza e degrado sociale è palpabile, e molti residenti si sentono impotenti di fronte a una situazione che sembra sfuggire di mano.