La polizia locale intensifica i controlli sui bus 90 e 91 per garantire la sicurezza dei cittadini.

Controlli mirati per la sicurezza pubblica

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Milano ha intensificato i controlli sui mezzi pubblici, in particolare sulla linea circolare di autobus 90 e 91. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il personale di sicurezza di Atm, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per i passeggeri. Durante la serata di giovedì, tra le 18 e la mezzanotte, gli agenti hanno effettuato controlli a tappeto, ispezionando centinaia di persone a bordo degli autobus.

Risultati significativi dei controlli

Complessivamente, sono stati controllati circa cento passeggeri. Le operazioni si sono concentrate principalmente nei pressi dei capolinea di Lotto e piazzale Lodi, nonché lungo la tratta che collega Lotto alla Stazione Centrale. La presenza di agenti delle unità operative e cinofili ha contribuito a rendere l’operazione ancora più efficace, permettendo di identificare comportamenti sospetti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Sequestri e verbali per consumo di sostanze

Durante i controlli, gli agenti hanno effettuato due sequestri di sostanze stupefacenti e redatto due verbali per consumo personale di sostanze vietate, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90. Questi risultati evidenziano l’importanza di tali operazioni nel contrasto al traffico di droga e nella promozione di un utilizzo responsabile dei mezzi pubblici. La polizia locale ha sottolineato che continuerà a monitorare la situazione, intensificando ulteriormente i controlli nei prossimi giorni.