Un uomo con precedenti è stato fermato con cocaina e la nuova sostanza 'coca rosa'.

Un arresto inaspettato

Venerdì scorso, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 69 anni, noto per i suoi precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel quartiere di Loreto, dove gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate hanno notato il sospetto comportamento dell’anziano. Questo arresto ha messo in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, in particolare la nuova droga conosciuta come ‘coca rosa’.

La dinamica dell’arresto

Il 69enne è stato fermato mentre usciva da un bar in via Seveso. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di seguirlo e, al momento del controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente 3 grammi di cocaina e 200 euro in contante. Tuttavia, la polizia non si è fermata a questo e ha proceduto a una perquisizione dell’abitazione dell’uomo. Qui, hanno scoperto un vero e proprio arsenale di droga: 76 grammi di cocaina ‘normale’ e 40 grammi di ‘coca rosa’, oltre a tutto il materiale necessario per confezionare le dosi.

Il fenomeno della ‘coca rosa’

La ‘coca rosa’ è una sostanza che sta guadagnando popolarità tra i giovani, grazie ai suoi effetti devastanti e alla sua capacità di creare una forte dipendenza. Questa droga, spesso associata a feste e ambienti notturni, rappresenta una nuova frontiera nel mercato delle sostanze stupefacenti. Gli esperti avvertono che l’aumento del suo uso potrebbe portare a gravi conseguenze per la salute pubblica, rendendo ancora più urgente la necessità di interventi mirati da parte delle autorità.