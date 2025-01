Aggressioni nel carcere minorile Beccaria: un problema crescente

Un agente ferito durante un'aggressione tra detenuti evidenzia la crisi della sicurezza nelle carceri.

Un episodio allarmante

Recentemente, il carcere minorile Beccaria di Milano è stato teatro di un’aggressione che ha messo in luce le crescenti problematiche di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. Durante una normale cena, due detenuti hanno tentato di scambiarsi un giubbotto, ma l’intervento di un agente di polizia penitenziaria ha innescato una reazione violenta. L’agente, intento a controllare i capi d’abbigliamento, è stato aggredito da uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e ha spezzato un bastone della scopa sul suo polso. Questo episodio ha portato a ferite significative per l’agente, che ha riportato una frattura e una prognosi di 22 giorni.

Le conseguenze della violenza

La violenza all’interno delle carceri minorili non è un fenomeno isolato. Secondo il Sappe, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, questo episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di aggressioni che stanno diventando sempre più frequenti. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di maggiorenni fino a 25 anni nelle carceri minorili, una scelta criticata da Donato Capece, segretario nazionale del Sappe. Capece sostiene che questa decisione ha contribuito ad aumentare gli eventi critici, rendendo le strutture più instabili e pericolose per il personale e per i giovani detenuti stessi.

Un sistema in crisi

La questione della sicurezza nelle carceri minorili è complessa e richiede un’analisi approfondita. Gli agenti di polizia penitenziaria si trovano spesso a dover gestire situazioni di alta tensione, con risorse limitate e senza un adeguato supporto. Alfonso Greco, segretario lombardo del Sappe, ha commentato l’accaduto definendo i giovani detenuti come “criminali in erba” che non mostrano rispetto per le leggi e per l’autorità. Questa percezione di sfida e ribellione è un segnale preoccupante che richiede interventi urgenti da parte delle istituzioni.