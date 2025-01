L'amministrazione di Corsico esprime le sue condoglianze ai familiari delle vittime.

Un drammatico incidente sulla A26

Giovedì mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità di Corsico e Cornaredo, quando due uomini, Franco Pellegrini, 81 anni, e Pasqualino Baldin, 85 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla A26, nei pressi di Vicolungo, in provincia di Novara. I due viaggiavano a bordo di una Nissan bianca e, secondo le prime ricostruzioni, si erano fermati lungo la corsia di emergenza, probabilmente a causa di un’avaria al veicolo.

La dinamica dell’incidente

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Romagnano Sesia. Tuttavia, sembra che mentre i due uomini erano fermi, un’altra automobile li abbia travolti, causando un impatto devastante. I soccorritori, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato disperatamente di rianimare le vittime, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Entrambi gli uomini sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Le reazioni della comunità

L’amministrazione di Corsico ha espresso il proprio cordoglio sui social media, unendosi al dolore dei familiari delle vittime. La comunità è in lutto e si attende con ansia ulteriori aggiornamenti dalle forze dell’ordine per comprendere meglio la dinamica di questo tragico evento. Gli altri due occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, ma le loro condizioni non sono state rese note. La speranza è che possano riprendersi rapidamente.