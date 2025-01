Due pensionati milanesi coinvolti in un tragico incidente stradale sulla A26.

Un tragico incidente sulla A26

La mattina del 16 gennaio, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Vicolungo, nel novarese, quando due pensionati milanesi, Franco Pellegrini, 80 anni, e Pasqualino Baldin, 84 anni, hanno perso la vita in un tragico scontro. I due uomini si trovavano a bordo della loro auto, una Nissan, quando sono stati costretti a fermarsi nella corsia d’emergenza a causa di un guasto meccanico.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, mentre i due pensionati attendevano i soccorsi, un’altra vettura ha tamponato violentemente la loro auto. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato le condizioni di Franco e Pasqualino disperate. Nonostante gli sforzi per portarli all’ospedale Maggiore di Novara, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso di entrambi.

Le conseguenze per gli altri coinvolti

Oltre alle due vittime, l’incidente ha causato ferite a due persone che si trovavano nell’altra auto, le cui condizioni sono serie ma non in pericolo di vita. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine. È fondamentale chiarire se i pensionati fossero ancora a bordo della Nissan al momento del tamponamento o se fossero già scesi dal veicolo.

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione alle condizioni del veicolo durante la guida. La comunità di Vicolungo è in lutto per la perdita di due cittadini stimati, e si attende che le autorità competenti facciano chiarezza sulle cause di questo incidente mortale.