Analisi delle sanzioni stradali a Milano dopo l'entrata in vigore delle nuove norme

Il bilancio delle sanzioni stradali a Milano

Dal , Milano ha visto l’entrata in vigore di nuove norme del codice della strada, portando a un incremento significativo dei controlli e delle sanzioni. In questo primo mese, sono state multate 201 persone per non aver indossato il casco mentre viaggiavano sul monopattino, un obbligo che mira a garantire la sicurezza degli utenti della strada. Questo dato evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alle norme di sicurezza, soprattutto tra i giovani e gli utilizzatori di mezzi alternativi.

Controlli e sanzioni per comportamenti scorretti

Oltre alle multe per il mancato uso del casco, gli agenti della polizia locale hanno emesso 33 verbali per conducenti che viaggiavano in due su un monopattino elettrico. Ma non si tratta solo di mezzi elettrici: dal 14 dicembre, sono state sospese 42 patenti a conducenti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre guidavano. Questo dato rappresenta più di una sanzione al giorno, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida.

Controlli anti alcol e droga

La sicurezza stradale non si limita solo al rispetto delle norme di circolazione, ma include anche controlli anti alcol e droga. Nel primo mese di applicazione delle nuove norme, 33 conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, mentre tre sono risultati positivi ai test per sostanze stupefacenti. Rispetto al 2023, dove le sanzioni per guida in stato di ebbrezza erano state 656, si nota un incremento rispetto all’anno precedente, quando le multe erano state 586. Questo trend evidenzia la necessità di un monitoraggio costante e di campagne di sensibilizzazione per prevenire comportamenti pericolosi.

Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano, ha commentato l’andamento delle sanzioni, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per una maggiore sicurezza stradale. “Le nuove regole del codice della strada sono un passo importante verso la tutela della vita e della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le multe possono costituire un valido deterrente per comportamenti scorretti”, ha affermato. Questo approccio mira a creare una cultura del rispetto delle norme, fondamentale per ridurre incidenti e migliorare la qualità della vita urbana.