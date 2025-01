Un incidente tra un'auto e un camion provoca ferite moderate a un giovane di 20 anni.

Un incidente che poteva avere conseguenze più gravi

Un incidente stradale si è verificato venerdì mattina sulla Strada statale 336, nota anche come superstrada per Malpensa. L’incidente ha coinvolto un’automobile Volkswagen e un camion, con il giovane automobilista di 20 anni che ha riportato ferite moderate, classificate come codice giallo. Fortunatamente, il lato destro dell’auto, dove non si trovavano passeggeri, ha subito il maggiore impatto, evitando conseguenze più gravi.

Intervento dei soccorsi e gestione del traffico

Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30, nel tratto compreso tra le uscite Terminal 1 e Cargo City Vizzola Ticino, nel comune di Lonate Pozzolo. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Busto-Gallarate, che hanno messo in sicurezza sia l’autotreno che l’autovettura coinvolta. Un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata chiamata per prestare soccorso al giovane automobilista, che è stato poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le indagini della polizia stradale

La polizia stradale di Magenta ha effettuato i rilievi del caso e ha gestito il traffico durante l’intera operazione di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma è fondamentale che gli automobilisti prestino sempre attenzione alla guida, specialmente in tratti stradali ad alta intensità di traffico come quello della superstrada per Malpensa. La sicurezza stradale deve rimanere una priorità per tutti gli utenti della strada.