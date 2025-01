Un incendio in un garage provoca l'evacuazione di un condominio a Legnano, senza feriti gravi.

Un incendio inaspettato

Venerdì mattina, un incendio ha colpito un condominio a Legnano, in via Mascagni, creando panico tra i residenti. Le fiamme sono divampate intorno alle quattro e un quarto, partendo da un’automobile parcheggiata nel box del palazzo. L’origine dell’incendio è ancora sconosciuta, ma la rapidità con cui si è propagato ha costretto le autorità a intervenire immediatamente.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco e della polizia, l’evacuazione del condominio è avvenuta senza intoppi. I residenti sono stati guidati in sicurezza all’esterno mentre il fumo si diffondeva nelle scale del palazzo. La vettura coinvolta nell’incendio è andata completamente distrutta, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Solo un bambino di pochi mesi è stato visitato dai sanitari del 118 per precauzione, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La situazione sotto controllo

Dopo aver spento le fiamme e verificato ogni appartamento, i vigili del fuoco hanno dato il via libera ai residenti per tornare nelle loro abitazioni. La situazione è stata gestita con grande professionalità, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Questo episodio mette in luce l’importanza di avere piani di emergenza e la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza nei condomini.