Un inseguimento mozzafiato per le strade di Cassino Scanasio si conclude con l'arresto di un uomo ubriaco e senza patente.

Un inseguimento ad alta tensione

Le strade di Cassino Scanasio sono state teatro di un drammatico inseguimento che ha coinvolto la polizia locale e un uomo di 35 anni, di nazionalità straniera. L’incidente è iniziato quando l’uomo ha eluso un posto di blocco, dando il via a una fuga che ha tenuto con il fiato sospeso gli agenti. La polizia, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza per fermare il fuggitivo, che ha mostrato una condotta spericolata e pericolosa per la sicurezza pubblica.

Condizioni di guida pericolose

Durante il lungo inseguimento, gli agenti hanno notato che il conducente mostrava segni evidenti di ebbrezza. Una volta fermato, il test alcolemico ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico era di 1.37 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Non solo, ma l’uomo stava guidando un’auto rubata e non possedeva la patente di guida. Questo comportamento irresponsabile ha portato a una serie di accuse, tra cui guida in stato di ebbrezza e furto aggravato.

Le conseguenze legali

Le autorità hanno agito rapidamente, denunciando l’uomo per diversi reati. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, è stato accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La multa per la guida in stato di ebbrezza è stata di 5100 euro, ma le sanzioni totali hanno raggiunto la cifra impressionante di 8100 euro. Inoltre, gli agenti hanno trovato nel veicolo indumenti di provenienza furtiva e due passamontagna, aumentando i sospetti sulla sua attività criminale. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora di fronte a gravi conseguenze legali.