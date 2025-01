Emergenza abitativa a Milano: la storia di Luigi e della sua famiglia

Un nucleo familiare a rischio sfratto senza alternative abitative a Milano.

Il dramma degli sfratti a Milano

La questione dell’emergenza abitativa a Milano è un tema sempre più attuale e preoccupante. Il caso di Luigi e della sua famiglia, che rischiano di essere sfrattati dal loro appartamento in via Bullona, è solo uno dei tanti esempi di una situazione che sta diventando insostenibile per molte famiglie. Con un contratto di affitto che non verrà rinnovato e senza alcuna alternativa abitativa, Luigi si trova a fronteggiare una realtà difficile, aggravata dalla presenza di due anziani con gravi problemi di salute nel suo nucleo familiare.

Il ruolo del Sicet e la mobilitazione sociale

Il Sindacato inquilini casa e territorio (Sicet) ha deciso di intervenire, organizzando un presidio per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questa emergenza. La denuncia del Sicet è chiara: la proprietà non ha voluto rinnovare il contratto di affitto, nonostante la famiglia viva in quell’alloggio da oltre 40 anni. Questo non è solo un problema di sfratto, ma un vero e proprio attacco al diritto alla casa, specialmente per chi vive in condizioni di vulnerabilità.

Le difficoltà nel trovare soluzioni abitative

Luigi ha presentato domanda per una casa popolare, ma la risposta del Comune è stata assente. Questo è un problema ricorrente a Milano, dove le famiglie in difficoltà si trovano spesso a dover affrontare un mercato delle locazioni private inaccessibile. Gli affitti sono aumentati a livelli insostenibili, e le politiche abitative del Comune sembrano non tenere conto delle reali necessità delle famiglie più vulnerabili. La mancanza di alloggi pubblici a canone sociale e l’assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni stanno portando molte persone a vivere in situazioni precarie.

Una richiesta urgente di intervento

Il Sicet chiede al Comune di Milano di prendere in considerazione la situazione di Luigi e della sua famiglia, ma anche di affrontare in modo serio e sistematico il problema dell’emergenza abitativa. È fondamentale che vengano adottate misure efficaci per garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini, specialmente a quelli più vulnerabili. La mobilitazione sociale è essenziale per far sentire la voce di chi è in difficoltà e per spingere le istituzioni a trovare soluzioni concrete e durature.