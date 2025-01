La polizia locale intensifica i controlli sui trasporti eccezionali per garantire la sicurezza stradale.

Controlli mirati nel Piacentino

Il 15 gennaio, la polizia locale di Rottofreno ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti nella frazione di San Nicolò, nel Piacentino. Durante un’operazione mirata, gli agenti hanno fermato un’autogru proveniente da Milano e diretta a Parma. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio della sicurezza stradale, volto a garantire che i veicoli pesanti rispettino le normative vigenti.

Una sanzione salata per il conducente

Il conducente dell’autogru è stato sorpreso a circolare senza l’autorizzazione necessaria da parte di Anas. La sanzione inflitta ammonta a 794 euro, un importo significativo che sottolinea l’importanza di rispettare le regole del codice della strada. Inoltre, la patente del conducente è stata ritirata e sarà sospesa per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni, a seconda delle decisioni della prefettura. Questo episodio evidenzia come le autorità siano ferme nel perseguire chi non rispetta le normative, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Il viaggio interrotto dopo 80 chilometri

Il viaggio dell’autogru, che aveva percorso oltre 80 chilometri, si è concluso in modo inaspettato. Gli agenti, dopo aver verificato tramite la centrale operativa di Anas di Bologna, hanno accertato che il veicolo non era autorizzato a circolare. Questo intervento tempestivo ha impedito potenziali incidenti e ha messo in luce l’importanza di controlli regolari sui mezzi pesanti, specialmente quelli che trasportano carichi eccezionali. La sicurezza stradale è una priorità e la polizia locale continua a lavorare per garantire che tutti i veicoli in circolazione siano in regola.