Un'operazione mirata per garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe.

Controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie

Il 14 gennaio, la città di Rho ha visto un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulle stazioni ferroviarie di Rho e Rho-Fiera, aree strategiche per il transito di numerosi cittadini e turisti. Questi controlli sono stati organizzati in seguito alle indicazioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.

Risultati dei controlli: numeri significativi

Durante la serata di controlli, sono state verificate 247 persone, di cui 83 di origine straniera e 63 con precedenti penali. Questi dati evidenziano l’importanza di tali operazioni nel monitorare la sicurezza e prevenire attività illecite. Tra le misure adottate, è stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti di un uomo italiano, in conformità con la normativa sul Daspo urbano introdotta nel 2017. Questa misura è fondamentale per mantenere l’ordine pubblico e dissuadere comportamenti problematici nelle aree pubbliche.

Controlli su veicoli e attività commerciali

Oltre ai controlli sulle persone, le forze dell’ordine hanno ispezionato 105 veicoli attraverso 4 posti di blocco dislocati in vari punti della città. L’uso dell’etilometro ha permesso di verificare la guida in stato di ebbrezza, un problema serio che affligge molte comunità. Inoltre, sono stati controllati 11 bar e una sala slot, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Complessivamente, sono state accertate 5 violazioni amministrative, segno di un’attenta vigilanza da parte delle autorità.

Interventi contro la droga e irregolarità

Durante le operazioni, sono state contestate anche 2 violazioni amministrative legate alla droga, con il sequestro di meno di un grammo di hashish. Questo intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Infine, nella piazza adiacente alla stazione, sono stati scoperti 2 stranieri irregolari, che sono stati denunciati. Questi controlli non solo mirano a garantire la sicurezza, ma anche a tutelare i diritti dei cittadini e a mantenere un ambiente sano e sicuro per tutti.