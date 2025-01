Un 48enne ha raggirato un anziano per oltre 10mila euro in un anno.

Il raggiro durato un anno

Un caso di truffa che ha dell’incredibile quello avvenuto a Rho, dove un 48enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di circonvenzione di persone incapaci. Per oltre un anno, l’uomo ha raggirato un pensionato di 86 anni, riuscendo a farsi consegnare più di 10mila euro. La vittima, affetta da problemi legati all’età, non si è accorta di essere stata presa di mira fino a quando il figlio non ha notato alcuni ammanchi sospetti sul conto del padre.

Indagini e arresto

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia del figlio dell’anziano. I carabinieri, attraverso un’attenta analisi dei movimenti bancari, hanno concentrato i loro sospetti sul 48enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Mercoledì, gli investigatori hanno assistito in diretta a un incontro tra il truffatore e la vittima, durante il quale l’anziano ha prelevato denaro per consegnarlo al suo aguzzino. Questo episodio ha fornito le prove necessarie per procedere all’arresto.

Il modus operandi del truffatore

Il truffatore ha utilizzato tecniche subdole per convincere l’anziano a consegnargli denaro. Nonostante le indagini non abbiano chiarito come sia riuscito a instaurare un rapporto di fiducia con la vittima, è evidente che l’86enne si è trovato in una situazione di vulnerabilità. La mancanza di spiegazioni da parte dell’anziano su come fosse stato agganciato dal truffatore ha sollevato interrogativi sulla facilità con cui i malintenzionati possono approfittare delle persone più fragili.

Le conseguenze legali

Nonostante l’arresto, il 48enne è tornato subito in libertà poiché il giudice non ha disposto alcuna misura cautelare. Questo ha suscitato preoccupazione tra i familiari della vittima e tra i cittadini, che si chiedono quali siano le reali conseguenze per chi commette simili reati. La situazione mette in luce la necessità di una maggiore protezione per le persone anziane, spesso vulnerabili e facili prede per i truffatori.