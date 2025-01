Tragedia a Canicattì: bimba di 10 mesi muore in ospedale

Una bimba di soli 10 mesi perde la vita dopo un trasferimento ospedaliero.

Una visita in Sicilia che si trasforma in tragedia

Una famiglia milanese si è trovata a vivere un incubo durante una visita in Sicilia. La piccola, di soli 10 mesi, si trovava a Canicattì con i genitori, originari della cittadina in provincia di Agrigento. La febbre alta della bimba ha spinto i genitori a portarla all’ospedale Barone Lombardo, dove i medici hanno subito compreso la gravità della situazione. Nonostante gli sforzi, la salute della neonata è rapidamente peggiorata, portando a un trasferimento d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania.

Il drammatico trasferimento e le indagini avviate

Il trasferimento della bimba è avvenuto con un’autoambulanza, ma purtroppo, al suo arrivo a Catania, la neonata è deceduta. I genitori, distrutti dal dolore, hanno già presentato denuncia, e la polizia ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte. La cartella clinica della piccola è stata acquisita dagli inquirenti, mentre la procura coordina le indagini. Tra le ipotesi al vaglio, si parla di meningite, anche se non è stata confermata ufficialmente.

Precauzioni e sanificazione dell’ospedale

In seguito alla tragedia, l’ospedale di Canicattì ha disposto la sanificazione dei locali, come misura precauzionale. La comunità locale è scossa da questo evento tragico, e molti si interrogano sulle cause che hanno portato a un esito così drammatico. La famiglia, che vive a Milano, ha espresso il proprio dolore e la propria angoscia, mentre la comunità medica si prepara a rispondere a domande difficili riguardo alla gestione del caso.