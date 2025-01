Il 25 e 26 gennaio si preannuncia un weekend di disagi per il trasporto ferroviario e pubblico.

Un weekend di agitazione in tutta Italia

Il weekend del 25 e 26 gennaio si preannuncia particolarmente critico per il settore dei trasporti in Italia. A Milano e in altre città, è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà i lavoratori delle imprese ferroviarie, tra cui Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione, che inizierà alle 21 di sabato e terminerà alle 21 di domenica, non prevede fasce di garanzia, il che significa che i treni potrebbero subire ritardi o cancellazioni significative.

Le ragioni della protesta

I sindacati Sgc, Cub e Usb lavoro privato hanno indetto lo sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro nel settore ferroviario. Secondo Usb, l’agitazione è una risposta a un accordo ritenuto dannoso per i lavoratori, siglato un anno fa nel settore della manutenzione delle infrastrutture. Questo accordo, sostengono i sindacati, ha segnato l’inizio di un percorso al ribasso delle condizioni lavorative, spingendo i lavoratori a mobilitarsi per difendere i propri diritti.

Impatto sul trasporto pubblico locale

Oltre ai treni, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale. A Milano, i servizi di metropolitana, autobus e tram gestiti da Atm potrebbero essere a rischio. Questo scenario di disagi si aggiunge a un periodo già complesso per i pendolari, che si trovano a fronteggiare non solo ritardi, ma anche una crescente insoddisfazione per le condizioni di lavoro e di vita.

Un movimento in crescita

La mobilitazione dei lavoratori ferroviari ha visto un aumento significativo negli ultimi mesi, con scioperi che hanno dimostrato la forza del fronte unito contro le politiche aziendali. I sindacati stanno cercando di unificare le rivendicazioni di tutti i lavoratori, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva e della solidarietà tra i vari settori. Questo approccio mira a creare un movimento più forte e coeso, capace di affrontare le sfide attuali e future.

Le prospettive future

Con l’avvicinarsi dello sciopero, i lavoratori e i sindacati stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle loro problematiche. La richiesta di una legge anti-sciopero più equa e di un miglioramento delle condizioni di lavoro è al centro delle loro rivendicazioni. Mentre il 25 e 26 gennaio si avvicina, l’attenzione è rivolta non solo ai disagi previsti, ma anche alle potenziali conseguenze di questa mobilitazione per il futuro del settore ferroviario e per i diritti dei lavoratori in Italia.