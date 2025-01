Un'analisi della vita di una donna che ha sfidato la legge e il sistema

Chi è Ana Zahirovic?

Ana Zahirovic, conosciuta come la ‘mamma borseggio’, è una donna croata di 31 anni con un passato criminale che ha dell’incredibile. Con un cumulo di pene che ammonta a 30 anni, è stata condannata per circa 150 furti commessi in diverse città italiane, tra cui Milano e Roma. La sua storia è emblematica di come la criminalità possa intrecciarsi con la vita familiare, creando un quadro complesso e spesso tragico.

Il recente arresto e il contesto legale

Recentemente, i carabinieri hanno arrestato Zahirovic mentre tentava di borseggiare una passante a piazza Navona. Nonostante il suo stato di gravidanza, che la legge italiana protegge, la donna è stata bloccata e portata in tribunale. Qui, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, evitando così il carcere. Questo è possibile grazie all’articolo 146 del codice penale, che sospende le pene per le donne incinte o madri di figli fino a un anno.

Un ciclo di criminalità e maternità

La vita di Ana Zahirovic è segnata da un ciclo di furti e gravidanze. Per anni ha operato con gruppi di borseggiatrici, approfittando delle affollate mete turistiche italiane. La sua condotta criminale è stata interrotta solo da gravidanze, che le hanno garantito una sorta di protezione legale. Questo solleva interrogativi etici e sociali: fino a che punto la maternità può essere utilizzata come scudo contro la giustizia? La sua storia mette in luce le lacune del sistema legale e le sfide che affrontano le donne in situazioni simili.