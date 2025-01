La ministra del Turismo potrebbe affrontare un processo per falso in bilancio, coinvolgendo altre 16 persone.

La situazione legale di Daniela Santanché

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, si trova in una posizione delicata, con la possibilità di affrontare un processo per falso in bilancio legato alla sua società, Visibilia Editore. La decisione della giudice Anna Magelli è attesa per il 17 gennaio, e potrebbe avere ripercussioni significative non solo per la ministra, ma anche per il governo nel suo complesso. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di voler attendere il verdetto della magistratura prima di esprimere un giudizio, evidenziando la delicatezza della situazione.

Le accuse e le indagini in corso

La procura di Milano ha avviato un’indagine su richiesta di alcuni soci di minoranza, che hanno denunciato irregolarità nella gestione di Visibilia Editore. Secondo le accuse, la gestione della società avrebbe portato a un grave squilibrio finanziario, compromettendo il valore azionario e inducendo in errore gli investitori. La tesi della procura è che chi rivestiva ruoli apicali abbia omesso di effettuare le necessarie verifiche sui bilanci, con l’intento di ottenere un ingiusto profitto. Oltre a Santanché, altre 16 persone sono coinvolte nell’inchiesta, tra cui familiari e collaboratori, alcuni dei quali hanno già chiesto di patteggiare.

Le conseguenze politiche e sociali

La vicenda legale di Santanché non è solo una questione personale, ma ha anche implicazioni politiche significative. Se la ministra dovesse essere rinviata a giudizio, ciò potrebbe minare la fiducia del pubblico nel governo e nella sua capacità di gestire le questioni economiche e finanziarie. Inoltre, il caso potrebbe influenzare le future decisioni politiche e le alleanze all’interno della maggioranza. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di altre indagini, tra cui quella relativa alla truffa aggravata ai danni dell’Inps per la cassa integrazione durante il periodo Covid, e dalla bancarotta di Ki Group srl, un’altra società legata a Santanché.