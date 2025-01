Un intervento tempestivo della polizia locale ha portato alla denuncia di un giovane egiziano.

Un intervento decisivo della polizia locale

Martedì scorso, la polizia locale di Bresso ha effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di un giovane di 26 anni, di origine egiziana. L’episodio è avvenuto in via Veneto, nei pressi del parco Rivolta, dove gli agenti hanno notato due uomini coinvolti in una violenta lite. La situazione è degenerata rapidamente, con uno dei due che ha iniziato a colpire l’altro con pugni.

Scoperta della droga e del coltello

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno cercato di fermare i due uomini, che nel frattempo avevano tentato di allontanarsi. Dopo una breve corsa, il 26enne è stato raggiunto e sottoposto a perquisizione. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto oltre 30 grammi di hashish e un coltello a serramanico, abilmente nascosti negli slip del giovane. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla possibile attività illecita del ragazzo.

Le conseguenze legali per il giovane

Il giovane è stato accompagnato presso la questura di Milano per l’identificazione, poiché si trovava senza documenti. A seguito delle verifiche, è emerso che il 26enne era in possesso di sostanze stupefacenti e di un’arma, il che ha portato alla sua denuncia per detenzione ai fini di spaccio di droga, porto abusivo di armi e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Questo episodio mette in luce non solo il lavoro efficace delle forze dell’ordine, ma anche la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica in aree come Bresso.