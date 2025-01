Giovanni Merla racconta la sua esperienza dopo il furto della sua attrezzatura

Un furto inaspettato durante un evento prestigioso

È un giorno come tanti per Giovanni Merla, un operatore di ripresa freelance, che si trova a Firenze per coprire l’evento Pitti Immagine. Mentre si prende una pausa per bere un bicchiere d’acqua, lascia la sua attrezzatura nella sala stampa, ignaro del dramma che si sta per consumare. Al suo ritorno, la scena è desolante: tutto il suo equipaggiamento, del valore di oltre 7.000 euro, è scomparso. Un furto in piena regola, avvenuto sotto gli occhi di tutti, ma senza che nessuno se ne accorgesse.

La determinazione di recuperare l’attrezzatura

Nonostante il colpo subito, Merla non si arrende. Con la lucidità di un professionista, decide di utilizzare il GPS dei suoi dispositivi per rintracciare i ladri. Inizia così un inseguimento che lo porta a percorrere l’autostrada verso Milano. “Ho avvisato la polizia stradale, ma il segnale del GPS aveva un ritardo di dieci minuti”, racconta. Questo ritardo si rivela cruciale, poiché i ladri riescono a guadagnare terreno mentre lui attende l’intervento delle forze dell’ordine.

La mancanza di sicurezza in eventi di grande portata

Giovanni Merla esprime la sua incredulità riguardo alla mancanza di sicurezza in un evento di tale rilevanza. “Un furto dentro la sala stampa di una kermesse a livello mondiale mi sembra assurdo”, afferma. La sua frustrazione aumenta quando scopre che non ci sono telecamere di sorveglianza né personale di sicurezza all’ingresso della sala. Dopo aver tentato di recuperare la sua attrezzatura, si rende conto che la situazione è complessa e decide di tornare a Perugia, rassegnato ma non sconfitto. “Per tutelarmi, mi sento costretto a rivolgermi a un avvocato”, conclude, evidenziando la necessità di proteggere i propri diritti in un contesto così difficile.