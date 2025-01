Fabrizio Corona torna in aula per rispondere all'accusa di tentata estorsione legata a video privati.

Il contesto del processo

Fabrizio Corona, noto per la sua carriera nel mondo del gossip e della fotografia, si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica a causa di un processo che lo vede accusato di tentata estorsione. La vicenda ha inizio nel 2021, quando una donna si è rivolta a lui per ricevere supporto nella promozione di un libro che desiderava pubblicare. Secondo le indagini condotte dal pubblico ministero Antonio Cristillo e dai carabinieri, Corona avrebbe registrato video intimi della donna senza il suo consenso, dando vita a una situazione di ricatto.

Le accuse e la difesa di Corona

Le accuse nei confronti di Corona sono gravi: si sostiene che, dopo che la donna si è lamentata delle scarse vendite del suo libro, l’ex paparazzo avrebbe minacciato di rendere pubbliche le immagini compromettenti per evitare che lei intraprendesse azioni legali. In aula, Corona ha respinto con fermezza le accuse, dichiarando: “Non l’ho minacciata per nulla. Questo è il processo più vergognoso della mia vita”. La sua difesa si basa sull’idea che la donna stesse cercando di sfruttare la sua notorietà per ottenere vantaggi personali.

Il racconto della presunta vittima

La donna, che ha scelto di rimanere anonima, ha raccontato di come si sia sentita vulnerabile e minacciata dalla situazione. Secondo la sua versione, Corona avrebbe approfittato della sua posizione per esercitare pressioni su di lei. Durante il processo, è emerso che la donna ha anche minacciato di denunciare Corona, approfittando del fatto che l’ex fotografo era già in detenzione domiciliare per altre questioni legali. La tensione in aula è palpabile, con il giudice Mario Morra che ha dovuto richiamare più volte Corona a mantenere un comportamento consono.

Prossimi sviluppi del caso

Il processo ha suscitato un notevole interesse mediatico, non solo per la notorietà di Corona, ma anche per la delicatezza delle accuse. La discussione delle parti è stata fissata per il 27 marzo, quando sarà ascoltato l’ultimo testimone della difesa. La situazione rimane tesa e il futuro di Corona è incerto, con il rischio di ulteriori complicazioni legali. La questione dei video intimi e del presunto ricatto continua a sollevare interrogativi sulla privacy e sul consenso, temi sempre più rilevanti nella società contemporanea.