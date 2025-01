Il 4 maggio 2025, Trezzano sul Naviglio ospiterà un raduno dedicato alla storica Lancia Y10.

Un evento per celebrare un’icona dell’automobilismo

Nel 2025, la storica Lancia Y10 festeggerà il suo 40° anniversario, un traguardo significativo per un’auto che ha segnato un’epoca. Per celebrare questo importante anniversario, è stato organizzato un raduno speciale intitolato “Y40, piace ancora alla gente che piace”, che si svolgerà domenica 4 maggio a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Questo evento non è solo un omaggio a un modello iconico, ma anche un’opportunità per gli appassionati di riunirsi e condividere la loro passione per l’automobile.

Dettagli del raduno: un programma ricco di emozioni

Il raduno, lanciato dal noto “car influencer” William “Willy” Jonathan, avrà il supporto organizzativo del 500Landia club di Vigevano e del team Pian Piano Arriviamo. La giornata inizierà alle 8.30 nel Parco del Centenario, dove i partecipanti potranno ammirare le varie Lancia Y10 in esposizione. Due ore dopo, le vetture si sposteranno in parata verso Vigevano, dove si svolgerà la seconda parte dei festeggiamenti. Anche se il programma dettagliato non è ancora stato completamente rivelato, l’entusiasmo è palpabile e le aspettative sono alte.

Un’auto che ha fatto la storia

Lanciata nel 1985 per sostituire l’Autobianchi A112, la Lancia Y10 ha rappresentato un punto di svolta nel segmento delle utilitarie, portando il concetto di lusso a un pubblico più ampio. Commercializzata in Italia con il marchio Autobianchi e all’estero come Lancia, la Y10 è stata accompagnata da slogan memorabili come “La città del futuro” e “Piace alla gente che piace”. Questo raduno non è solo un tributo a un’auto, ma anche un riconoscimento del suo impatto duraturo nel mondo dell’automobilismo.

Unisciti alla festa!

Il raduno della Lancia Y10 è aperto a tutti coloro che possiedono una Y10, indipendentemente dalle condizioni del veicolo. Anche chi non possiede l’auto è invitato a partecipare come spettatore curioso. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per celebrare un’auto iconica, ma anche un momento di condivisione e convivialità tra appassionati. Non perdere l’occasione di essere parte di questa celebrazione unica!