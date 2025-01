Un 48enne approfitta della vulnerabilità di un 86enne, portandolo a prelevare 10mila euro.

La vulnerabilità degli anziani: un problema crescente

La circonvenzione di persone incapaci è un reato che purtroppo si verifica con una certa frequenza, specialmente nei confronti di anziani fragili. Recentemente, un caso a Rho ha messo in luce questa problematica, con un uomo di 48 anni arrestato per aver sfruttato la vulnerabilità di un anziano di 86 anni, affetto da decadimento cognitivo. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d’allarme su quanto sia importante proteggere le persone più deboli della nostra società.

La dinamica del reato

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, l’uomo arrestato ha iniziato a raggirare l’anziano a partire da gennaio 2024. Approfittando della sua fragilità fisica e psicologica, ha convinto l’86enne a consegnargli somme di denaro in contante, per un totale di circa 10mila euro. La denuncia è partita dal figlio della vittima, il quale, dopo aver notato prelievi anomali dal conto corrente del padre, ha deciso di agire. Questo caso evidenzia l’importanza di una vigilanza attenta da parte dei familiari nei confronti degli anziani, per prevenire situazioni di sfruttamento.

Il ruolo delle forze dell’ordine

I Carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia, hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto del malfattore. Durante un servizio di osservazione, hanno assistito all’ennesima consegna di denaro da parte dell’anziano all’uomo, che è stato immediatamente fermato. Questo intervento tempestivo dimostra l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini più vulnerabili e nel combattere i crimini contro di loro. La collaborazione tra familiari e autorità è fondamentale per garantire la sicurezza degli anziani, che spesso si trovano in situazioni di isolamento e vulnerabilità.