Un 67enne perde la vita in un drammatico scontro tra auto e camion.

Il tragico incidente sulla provinciale 40

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Lacchiarella nella tarda mattinata di lunedì 13 gennaio. Un uomo di 67 anni, identificato con le iniziali A.F., ha perso la vita dopo un violento scontro tra la sua Jaguar e un camion lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30, quando il 67enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta.

Le conseguenze dell’incidente

Nonostante i tempestivi soccorsi, con un’ambulanza e un’unità di elisoccorso intervenuti sul posto, le ferite riportate dall’uomo erano troppo gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano. La notizia della sua morte ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità locale, che ora si interroga sulle cause di questo tragico evento.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Secondo le prime informazioni, non si esclude la possibilità che il 67enne stesse tentando un sorpasso azzardato, manovra che potrebbe aver contribuito al tragico scontro. Fortunatamente, il 43enne al volante del camion è rimasto illeso, ma l’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale lungo questa provinciale, spesso teatro di incidenti. Le pattuglie della polizia locale sono al lavoro per raccogliere testimonianze e prove che possano chiarire ulteriormente la situazione.