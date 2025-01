Un grave incidente ferroviario ha causato la morte di una donna di 77 anni a Desio, interrompendo la circolazione sulla linea Milano-Chiasso.

Incidente mortale sui binari di Desio

Nel pomeriggio di lunedì, la tranquillità della cittadina di Desio, in Brianza, è stata spezzata da un tragico incidente ferroviario. Sui binari, lungo via Monti, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 77 anni. L’allerta è scattata poco prima delle 17, quando i passanti hanno notato la situazione e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un’ambulanza in codice giallo, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso, lasciando la comunità in uno stato di shock e incredulità.

Intervento delle autorità e disagi alla circolazione

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale di Rete ferroviaria italiana (Rfi) per gestire la situazione. L’autorità giudiziaria è giunta sul posto per effettuare gli accertamenti di rito, cercando di determinare quale treno abbia investito la donna. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, e le indagini sono in corso.

Nel frattempo, l’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico ferroviario. Trenitalia ha comunicato che la circolazione lungo la linea Milano-Chiasso è stata sospesa tra Monza e Desio, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. La situazione ha generato lunghe attese e malcontento tra i passeggeri, costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere le loro destinazioni.

La necessità di supporto psicologico

Parlare di suicidio o di incidenti mortali non è mai semplice. È fondamentale ricordare che esistono servizi di supporto per chi si trova in difficoltà. Se stai vivendo una situazione di emergenza, puoi contattare il numero 112. Inoltre, se conosci qualcuno che potrebbe essere in pericolo, è possibile chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24. Un’altra opzione è contattare Samaritans Onlus al numero 06 77208977, disponibile quotidianamente dalle 13 alle 22.

La comunità di Desio si unisce nel cordoglio per la perdita di una vita e spera che simili tragedie possano essere evitate in futuro. La sicurezza sui binari deve rimanere una priorità, e la sensibilizzazione su questi temi è essenziale per prevenire incidenti futuri.