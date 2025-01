Un uomo di 49 anni trovato in possesso di un arsenale risalente alla Seconda guerra mondiale.

Un’inaspettata scoperta in via Dezza

Un normale pomeriggio a Milano si è trasformato in un’operazione di polizia sorprendente quando gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento di via Dezza, scoprendo un vero e proprio arsenale di armi storiche. L’abitazione di un 49enne, senza precedenti penali, si è rivelata un deposito di cimeli risalenti alla Seconda guerra mondiale, tra cui fucili, mitragliatrici e pugnali. La scoperta è avvenuta in seguito a una chiamata d’emergenza da parte di una donna che si trovava con l’uomo, segnalando una situazione di pericolo.

La chiamata d’emergenza e l’intervento della polizia

La vicenda ha avuto inizio quando una 31enne, dopo un incontro con il 49enne, ha cercato aiuto telefonando al numero unico di emergenza. La sua richiesta di soccorso ha allertato immediatamente le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per verificare la situazione. Fortunatamente, la donna non era in pericolo, ma gli agenti hanno notato un’abbondanza di armi all’interno dell’appartamento, un fatto che ha destato immediatamente la loro attenzione.

Il collezionista e la sua giustificazione

Di fronte all’arsenale scoperto, il proprietario dell’abitazione ha cercato di giustificare la sua detenzione di armi affermando di essere un collezionista. Ha dichiarato di aver acquistato la maggior parte delle armi su piattaforme online come Ebay. Tuttavia, la sua difesa non è stata sufficiente a evitare la denuncia per detenzione abusiva di armi, poiché non risultava in possesso di un porto d’armi valido. Tra le armi sequestrate figurano tre baionette, una katana, una pistola marca Steyr, un fucile moschetto e una mitragliatrice Mp40, oltre a numerosi elmetti del secondo conflitto mondiale.

Le implicazioni legali e sociali

Questo episodio solleva interrogativi importanti riguardo alla sicurezza e alla regolamentazione della detenzione di armi storiche. La legge italiana è molto severa in materia di armi, e la detenzione di oggetti di questo tipo senza le necessarie autorizzazioni può portare a gravi conseguenze legali. La vicenda mette in luce anche il fenomeno del collezionismo di armi storiche, che, sebbene possa sembrare innocuo, può nascondere rischi significativi per la sicurezza pubblica. È fondamentale che i collezionisti rispettino le normative vigenti e che le autorità continuino a monitorare situazioni potenzialmente pericolose come questa.