Un incendio di grandi dimensioni ha colpito il campo volo di Cogliate, causando danni ingenti.

Un pomeriggio di paura a Cogliate

Mercoledì 15 gennaio, un maxi incendio ha colpito il campo volo di Cogliate, situato in via Bernardino Luini. Le fiamme si sono alzate intorno alle tre e mezza del pomeriggio, creando una colonna di fumo nerissimo visibile da grande distanza, tra Monza e Saronno. L’evento ha allarmato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente contattato i numeri di emergenza per segnalare la situazione.

Intervento dei vigili del fuoco

In risposta alle segnalazioni, diverse squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, l’incendio ha interessato quattro hangar della scuola di volo, attiva dal 2011 e sede di un presidio di protezione civile. Nonostante l’entità del rogo, fortunatamente non si registrano feriti tra le persone presenti. Tuttavia, il danno materiale è significativo, con la distruzione di almeno tre aerei ultraleggeri, che si trovavano nel deposito al momento dell’incendio.

Le conseguenze ambientali e la sicurezza

L’area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi. I tecnici dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) sono stati chiamati a intervenire per valutare l’impatto ambientale dell’incendio e monitorare la qualità dell’aria nella zona. La presenza di fumi tossici rappresenta una preoccupazione, e le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione. La comunità di Cogliate si unisce nel supporto a chi è stato colpito da questo evento drammatico, mentre si attende un rapporto dettagliato sulle cause dell’incendio e sulle misure da adottare per evitare simili incidenti in futuro.