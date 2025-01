Controlli intensificati e sequestri record di droga durante le festività

Un Natale all’insegna dei controlli

Durante il periodo delle festività natalizie, l’aeroporto di Malpensa ha visto un’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo sforzo ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di oltre 120 chili di sostanze stupefacenti, tra cui pastiglie di Tramadolo, cocaina e marijuana. Le operazioni hanno messo in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento del traffico di droga proveniente da diverse parti del mondo, in particolare dal Sud America e dal Sud-Est asiatico.

Corrieri e metodi di trasporto

Tra i metodi più utilizzati dai narcotrafficanti, spiccano i cosiddetti “corrieri ovulatori”, che ingoiano ovuli di cocaina per eludere i controlli. Recentemente, due di questi corrieri sono stati arrestati dopo un controllo sanitario all’ospedale di Gallarate. Le forze dell’ordine hanno messo in atto strategie di osservazione per identificare potenziali trasgressori, prestando attenzione al loro stato emotivo e alle risposte fornite durante le interviste. In un altro caso, una donna proveniente dal Sud America ha tentato di nascondere cocaina all’interno del suo corpetto, dimostrando la creatività e la determinazione dei narcotrafficanti nel cercare di eludere la giustizia.

Nuove rotte e sostanze emergenti

Il narcotraffico dal Sud-Est asiatico sta crescendo, grazie all’apertura di nuove rotte commerciali. Le autorità hanno recentemente sequestrato ingenti quantità di marijuana, occultate in valigie da passeggeri asiatici. Inoltre, l’area ‘lost and found’ dell’aeroporto è stata utilizzata dai narcotrafficanti come una strategia per eludere i controlli. In due occasioni, le unità cinofile hanno rinvenuto valigie contenenti panetti di cocaina e bottiglie con cocaina liquida. In un caso, il proprietario della valigia è stato arrestato mentre reclamava il suo bagaglio smarrito, dimostrando come i narcotrafficanti siano disposti a correre rischi elevati per portare a termine le loro operazioni.

Il Tramadolo: una nuova frontiera del narcotraffico

Un aspetto allarmante emerso dalle recenti operazioni è l’aumento dei sequestri di farmaci oppiacei, in particolare il Tramadolo. Questo farmaco, noto per i suoi effetti antidolorifici, è diventato popolare tra i giovani, che lo utilizzano per prolungare gli sforzi fisici o per ottenere uno stato di euforia. Il Tramadolo è facilmente accessibile grazie a modalità prescrittive semplificate, ma il suo abuso può portare a dipendenza. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per monitorare la distribuzione di questo farmaco e prevenire l’abuso, ma la sfida rimane significativa.