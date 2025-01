Un inseguimento tra le vie di San Giuliano Milanese ha portato all'arresto di tre persone coinvolte in un'auto rubata.

Un inseguimento da film

La scena che si è svolta a San Giuliano Milanese ricorda un film d’azione. Due pattuglie della polizia locale hanno dato vita a un inseguimento ad alta velocità di una Renault Clio bianca, risultata rubata. L’episodio è avvenuto nei pressi del centro commerciale Le Cupole, dove il conducente, un cittadino marocchino irregolare, ha tentato di fuggire dopo aver speronato le vetture della polizia. Questo evento ha scatenato una vera e propria caccia all’uomo, con il coinvolgimento di diverse pattuglie.

La fuga e la cattura

Il conducente della Clio, dopo aver ingranato la retromarcia e speronato le auto della polizia, ha cercato di nascondersi in una stazione di servizio. Tuttavia, la sua fuga è stata breve. Una donna a bordo del veicolo si è consegnata immediatamente, mentre i due uomini sono scappati a piedi nei campi circostanti. Le forze dell’ordine, coordinate dal vice comandante Palazzolo, hanno avviato un’operazione di ricerca che ha portato all’arresto di uno dei fuggitivi, un 33enne marocchino con precedenti per spaccio.

Un finale inaspettato

Il secondo fuggitivo ha tentato di nascondersi immergendosi nelle acque gelide di una roggia. Dopo un’ora di ricerche, è stato catturato sotto un ponte, sempre bagnato e infreddolito. Anche lui, un marocchino di 28 anni, ha un passato criminale, avendo già speronato i carabinieri in due occasioni precedenti. Entrambi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna è stata denunciata per violazione della legge sull’immigrazione. L’auto rubata, proveniente da un furto avvenuto a Sedriano, ha portato a ulteriori accuse di ricettazione e danneggiamento.