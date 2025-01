Un operaio di 32 anni coinvolto in un drammatico incidente sul lavoro a Milano.

Un drammatico incidente sul lavoro

Martedì mattina, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Masate, un comune in provincia di Milano. Un operaio di 32 anni ha subito un’amputazione del braccio mentre si trovava all’interno di un’azienda cartotecnica. L’incidente è avvenuto intorno alle 9, quando il giovane lavoratore è rimasto incastrato in una fustellatrice industriale. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la situazione è stata immediatamente critica.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno raggiunto il luogo dell’accaduto per prestare soccorso. Tre equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti con un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso. L’operaio, in condizioni critiche, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove la prognosi è riservata. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per cercare di salvaguardare la vita del giovane lavoratore.

Indagini in corso

In seguito all’incidente, i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) sono giunti sul posto per avviare le indagini necessarie a comprendere le dinamiche dell’accaduto. È fondamentale chiarire se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se ci siano state negligenze da parte dell’azienda. Gli incidenti sul lavoro, purtroppo, sono eventi che continuano a verificarsi, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. La comunità di Masate è in attesa di notizie sullo stato di salute dell’operaio e spera in una rapida ripresa.