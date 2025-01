Un volo di quattro metri per un'anziana a Monza, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un incidente inaspettato

Mercoledì mattina, un incidente ha scosso la tranquillità di Monza, precisamente in via Alessandro Manzoni. Una donna di 83 anni è caduta in un tombino aperto, provocando un volo di circa quattro metri. L’episodio è avvenuto poco dopo le 10, quando i soccorsi sono stati allertati per prestare aiuto all’anziana, che si trovava in una situazione di grave pericolo.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando cittadino, supportati da un’autopompa proveniente da Desio e dal carro SAF, specializzato in operazioni di soccorso alpino e fluviale. La manovra di recupero della donna è stata complessa, ma grazie alla professionalità dei soccorritori, l’anziana è stata estratta dal tombino e affidata agli operatori sanitari di Areu.

Fortunatamente senza gravi conseguenze

Dopo il recupero, la donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a controlli. Nonostante la caduta potesse avere conseguenze gravi, l’83enne ha avuto la fortuna di non riportare traumi significativi. È stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove ha ricevuto le cure necessarie. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente.