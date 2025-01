Degrado e sicurezza a piazza Durante: la proposta di recinzione

Un appello per migliorare la situazione di piazza Durante e garantire la sicurezza dei residenti.

La situazione attuale di piazza Durante

Piazza Durante, situata nel quartiere Casoretto, è diventata un simbolo del degrado urbano. Rifiuti, bottiglie di birra abbandonate e sporcizia variamente disseminata nell’area giochi sono solo alcune delle problematiche che affliggono questo spazio pubblico. I residenti, come evidenziato da Marco Cagnolati, neo consigliere comunale di Fratelli d’Italia, si trovano a dover affrontare una situazione insostenibile, dove la qualità della vita è compromessa da schiamazzi notturni e comportamenti incivili.

Le problematiche segnalate dai residenti

Secondo Cagnolati, i cittadini sono costretti a fare “slalom tra i rifiuti” e a subire disturbi notturni che si protraggono fino all’alba. Le panchine, un tempo luogo di socializzazione, sono ora occupate da gruppi di persone che abbandonano rifiuti e disturbano la quiete pubblica. La situazione è aggravata da atti di vandalismo e comportamenti inappropriati, come l’uso improprio delle fontanelle. Questo degrado non solo danneggia l’immagine della piazza, ma crea anche un senso di insicurezza tra i residenti, che temono per la loro incolumità.

Proposte per il miglioramento della piazza

In risposta a questa situazione, Cagnolati ha avanzato una proposta audace: installare una cancellata di protezione attorno all’area verde. Questa misura, secondo il consigliere, potrebbe fungere da deterrente per gli illeciti e migliorare la qualità della vita dei residenti. La recinzione non solo garantirebbe maggiore sicurezza, ma potrebbe anche incentivare una maggiore responsabilità da parte dei cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici. Inoltre, è fondamentale che Amsa intensifichi i turni di pulizia per garantire che l’area giochi e i cestini siano regolarmente svuotati e mantenuti in condizioni decorose.

Un futuro migliore per piazza Durante

La proposta di recinzione di piazza Durante rappresenta un passo importante verso il recupero di uno spazio pubblico vitale per la comunità. È essenziale che le istituzioni ascoltino le richieste dei cittadini e agiscano di conseguenza. Solo attraverso un impegno collettivo e misure concrete sarà possibile restituire a piazza Durante il suo ruolo di luogo di incontro e socializzazione, lontano da degrado e insicurezza. La sfida è grande, ma con la giusta determinazione, è possibile trasformare questa piazza in un esempio di vivibilità e rispetto per l’ambiente urbano.