Aggressioni ai rider: la denuncia di Deliverance Milano

Un rider di Glovo aggredito da un cliente e costretto a pagare per un ordine annullato.

Un episodio di violenza inaspettato

La scorsa settimana, un rider di Glovo a Milano ha vissuto un’esperienza traumatica che ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza dei lavoratori del settore delle consegne. L’episodio è stato denunciato dal sindacato Deliverance Milano, che ha reso pubblica la vicenda attraverso i propri canali social. Il rider, dopo aver subito un’aggressione fisica da parte di un cliente insoddisfatto per il ritardo nella consegna, si è trovato a dover affrontare non solo la violenza, ma anche una grave ingiustizia economica.

Il racconto del rider

Secondo quanto riportato, il rider stava cercando di immortalare l’aggressione quando il cliente, infuriato, ha distrutto il suo cellulare. Nonostante la gravità della situazione, la risposta di Glovo è stata deludente. Invece di supportare il lavoratore, l’azienda ha addebitato al rider l’importo dell’ordine che il cliente aveva annullato. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione del sindacato, che ha sottolineato come i rider siano lavoratori a tutti gli effetti e meritino tutele adeguate.

Le conseguenze di un sistema ingiusto

La politica delle aziende di delivery, che prevede il pagamento a cottimo, ha portato a una situazione paradossale: il rider non solo ha subito violenza, ma non verrà nemmeno retribuito per la consegna non effettuata. Questo episodio evidenzia le problematiche legate alla precarietà del lavoro nel settore delle consegne, dove i diritti dei lavoratori sono spesso calpestati. Deliverance Milano ha dichiarato che sta valutando azioni legali nei confronti di Glovo, sottolineando che la pazienza dei rider è finita e che non possono più tollerare simili ingiustizie.