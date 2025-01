Un uomo di 28 anni ha scatenato il panico in ospedale, aggredendo personale sanitario e danneggiando strutture.

Un episodio di violenza inaspettato

Martedì 14 gennaio, l’ospedale di Legnano è stato teatro di un episodio di violenza che ha lasciato tutti sotto shock. Un uomo di 28 anni, residente a Nerviano, si trovava nel nosocomio per una visita radiologica quando ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo. La situazione è rapidamente degenerata, trasformando un normale appuntamento medico in un incubo per pazienti e personale sanitario.

La furia dell’aggressore

Secondo le ricostruzioni, l’uomo, trasportato in ambulanza, ha avuto un litigio con alcuni membri del personale. La sua reazione è stata violenta: ha aggredito due infermieri e una guardia giurata, colpendoli con calci e pugni. Non si è fermato qui; ha anche lanciato una sedia e un estintore, seminando il panico tra i presenti. L’atmosfera di terrore ha costretto i lavoratori e i pazienti a cercare riparo, mentre la situazione sfuggiva di mano.

Intervento delle forze dell’ordine

La chiamata al 112 ha attivato un intervento immediato da parte dei carabinieri di Legnano. Gli agenti sono giunti sul posto e, dopo aver valutato la situazione, hanno arrestato l’uomo per danneggiamento e lesioni. Il suo comportamento violento ha avuto conseguenze legali immediate: durante il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’aggressore è stato posto agli arresti domiciliari. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie e sull’importanza di garantire un ambiente protetto per tutti.