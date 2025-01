Un tragico evento ha scosso la comunità di Desio, con ripercussioni sul traffico ferroviario.

Il dramma di Desio

Nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio, la comunità di Desio è stata scossa da un tragico evento. Sui binari di via Monti è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 77 anni. L’allerta è scattata poco prima delle 17, quando i passanti hanno notato la presenza della vittima e hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha prontamente inviato un’ambulanza in codice giallo, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Intervento delle autorità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale di Rfi, che hanno avviato le operazioni di accertamento. L’autorità giudiziaria è giunta sul posto per effettuare le indagini di rito e chiarire le circostanze dell’incidente. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, colpita da un dolore inimmaginabile.

Ripercussioni sul traffico ferroviario

L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico ferroviario. Come riportato dal sito di Trenitalia, la circolazione lungo la linea Milano-Chiasso è stata sospesa tra Monza e Desio. I treni hanno subito ritardi e cancellazioni, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. Rfi ha comunicato che, a partire dalle ore 17.23, la circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire le indagini delle forze dell’ordine, con effetti significativi sulla mobilità ferroviaria della zona.