Un drammatico incendio in una casa di corte a Gorgonzola ha portato alla morte di un anziano.

Un drammatico evento a Gorgonzola

Domenica sera, un incendio devastante ha colpito una casa di corte a Gorgonzola, portando alla morte di un uomo di 90 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, quando le fiamme hanno avvolto il piccolo appartamento situato al secondo piano di un edificio in via IV Novembre. La rapidità con cui il fuoco si è propagato ha reso difficile l’intervento dei soccorritori, che sono giunti sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118.

Le cause dell’incendio

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, sono riusciti ad accedere all’appartamento. Purtroppo, all’interno hanno trovato il corpo senza vita di Antonio Venezia, l’anziano residente. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Si sospetta che la causa del decesso sia stata l’inalazione di fumi tossici, ma sarà l’autopsia a fornire una risposta definitiva.

Indagini in corso

Le indagini per determinare l’origine dell’incendio sono già iniziate. La prima ipotesi avanzata dagli esperti è che il rogo possa essere stato causato da un corto circuito. Questo tragico evento ha scosso la comunità di Gorgonzola, dove i residenti si sono uniti nel cordoglio per la perdita di un uomo che, nonostante la sua età, era ben voluto e rispettato. La sicurezza degli edifici e la prevenzione degli incendi rimangono temi cruciali, soprattutto in contesti abitativi come le case di corte, dove le fiamme possono diffondersi rapidamente.