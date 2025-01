Un cortocircuito potrebbe essere la causa dell'incendio che ha portato alla morte di un uomo di 90 anni nella sua abitazione.

Un drammatico incendio in un appartamento

La serata di domenica a Gorgonzola si è trasformata in un incubo per una famiglia e per l’intera comunità. Un uomo di 90 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione, situata al secondo piano di un edificio in via 4 Novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato causato da un cortocircuito, probabilmente legato a un impianto elettrico obsoleto. L’anziano, che viveva da solo, è stato trovato privo di sensi, circondato da una densa coltre di fumo.

Intervento dei soccorritori

La chiamata al 112 è partita intorno alle 22.30, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e un’automedica. Gli operatori della Croce Bianca di Melzo e i volontari del Vos di Gorgonzola hanno fatto il possibile per salvare l’uomo. Tuttavia, la grande quantità di fumo ha reso difficile l’intervento, limitando la visibilità e complicando le operazioni di soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Un tragico epilogo

La scena che si è presentata ai soccorritori era drammatica: il soggiorno dell’appartamento, dove si trovava il divano e un mobile, era avvolto dalle fiamme. La comunità di Gorgonzola è rimasta scossa da questo tragico evento, che mette in luce i rischi legati alla sicurezza domestica, soprattutto per le persone anziane che vivono sole. Gli esperti raccomandano di effettuare controlli regolari sugli impianti elettrici e di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.