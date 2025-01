Il settore ferroviario e i dipendenti Atm si preparano a nuove proteste.

Nuove agitazioni nel settore dei trasporti

Il 25 e 26 gennaio si preannunciano giorni di forte agitazione per il settore dei trasporti a Milano e in tutta Italia. I ferrovieri incroceranno le braccia per 24 ore, a partire dalle 21 di sabato fino alle 20.59 di domenica. Questa mobilitazione, proclamata da sindacati come Sgb, Cub Trasporti e Usb lavoro privato, si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione tra i lavoratori del settore.

Motivazioni dietro lo sciopero

La decisione di scioperare è legata a un accordo approvato un anno fa, che i sindacati considerano un passo indietro nelle condizioni di lavoro. “Riteniamo sia da considerarsi il punto di arrivo di un percorso al ribasso delle condizioni di lavoro in questo settore”, affermano i rappresentanti sindacali. La mobilitazione dei ferrovieri ha raggiunto un livello generalizzato, dimostrando che un fronte unito può portare a cambiamenti significativi.

Coinvolgimento di altri settori

Non solo i ferrovieri: anche i lavoratori del settore manutenzione parteciperanno allo sciopero del 25-26 gennaio. I sindacati intendono unire le forze per affrontare le problematiche comuni, coinvolgendo macchinisti, capitreno e altri lavoratori dell’esercizio ferroviario. Questo approccio mira a creare una mobilitazione più forte e coesa, capace di far sentire la propria voce contro le politiche aziendali ritenute sfavorevoli.

Prossimi appuntamenti di protesta

Dopo il 26 gennaio, l’agitazione non si fermerà. I lavoratori dell’Atm, l’azienda di trasporti milanese, sono già stati convocati per un nuovo sciopero il 31 gennaio. Al Cobas ha annunciato che anche in questo caso ci saranno modalità di protesta che coinvolgeranno i dipendenti. Le fasce orarie di garanzia non sono ancora state rese note, ma è chiaro che la mobilitazione dei lavoratori è destinata a continuare.

Impatto sugli utenti

Queste agitazioni potrebbero avere un impatto significativo sulla mobilità dei cittadini milanesi. Con l’assenza di fasce orarie di garanzia, gli utenti dei mezzi pubblici dovranno pianificare attentamente i propri spostamenti. La situazione richiede una grande attenzione da parte delle autorità e delle aziende di trasporto per garantire la sicurezza e la comodità dei passeggeri durante questi periodi di sciopero.