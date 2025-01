Intervento della polizia locale per contrastare il commercio illegale e garantire la sicurezza pubblica.

Intervento della polizia locale

Questa mattina, gli agenti della polizia locale di Milano hanno effettuato un’importante operazione presso il mercato abusivo di via Zamagna e nelle aree circostanti. L’operazione è stata coordinata dal Comitato per l’ordine pubblico della prefettura di Milano, con l’obiettivo di contrastare il commercio illegale e garantire la sicurezza dei cittadini. Durante i controlli, sono stati sequestrati numerosi prodotti, tra cui generi alimentari di vario tipo, merce rubata e articoli di provenienza sospetta.

Sequestri e merce recuperata

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno recuperato un ingente quantitativo di generi alimentari, tra cui forme di Grana, salumi e bevande, per un valore complessivo di circa 15mila euro. Questi prodotti, una volta catalogati, saranno destinati a associazioni che si occupano di assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione. Inoltre, all’interno di un veicolo Mercedes, sono stati rinvenuti diversi articoli in vendita, risultati essere oggetto di furto. L’auto è stata immediatamente sequestrata.

Denunce e sanzioni

Durante l’operazione, sono stati effettuati cinque sequestri amministrativi di merce nota e quindici di merce ignota. Due persone sono state denunciate: una per resistenza a pubblico ufficiale e l’altra per ricettazione. Inoltre, sono stati emessi cinque Daspo urbani, mentre cinquanta individui sono stati identificati. Tre veicoli sono stati rimossi e sanzionati per violazioni delle normative vigenti. Al termine dell’operazione, è stato necessario l’intervento di Amsa per la pulizia dell’intera strada, a testimonianza dell’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nella città.