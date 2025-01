Un grave incidente stradale ha coinvolto un camion e un'auto, causando due feriti nel Milanese.

Un incidente drammatico lungo la provinciale 40

Un grave incidente stradale si è verificato a Lacchiarella, nel Milanese, nella tarda mattinata di lunedì. Lo scontro frontale tra un camion e un’auto ha lasciato due persone ferite, una delle quali in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale 40, una via trafficata che collega diverse località della zona.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e il personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono state inviate un’ambulanza e un elisoccorso per garantire un rapido intervento. I feriti, due uomini di 43 e 67 anni, sono stati assistiti dal personale del 118, che ha fornito le prime cure sul posto.

Condizioni dei feriti e impatto sul traffico

Il conducente dell’auto, un uomo di 43 anni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi. L’altro ferito, un uomo di 67 anni, ha riportato ferite meno gravi ma è comunque sotto osservazione. Nel frattempo, il traffico lungo la Sp 40 ha subito notevoli rallentamenti, poiché le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro. La situazione ha creato disagi agli automobilisti, costretti a lunghe attese per il ripristino della viabilità.