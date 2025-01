Un incendio ha colpito il centro di Abbiategrasso, portando all'arresto di tre individui.

Un evento drammatico nel cuore di Abbiategrasso

Il 29 settembre scorso, il centro di Abbiategrasso è stato teatro di un evento drammatico che ha scosso la comunità locale. Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto un intero condominio, costringendo circa 200 persone a evacuare. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha allarmato i residenti e ha fatto tremare le finestre dei negozi circostanti.

Le indagini rivelano dettagli inquietanti

Inizialmente, si pensava che l’incendio fosse stato causato da un corto circuito. Tuttavia, le indagini hanno preso una piega diversa quando sono stati trovati segni di acceleranti. Le telecamere di sorveglianza hanno fornito prove cruciali, mostrando tre individui aggirarsi nei pressi del negozio di abbigliamento poco prima che le fiamme si sprigionassero. Questo ha portato gli investigatori a concentrarsi su un gruppo di tre sospetti, residenti nell’hinterland abbiatense, di età compresa tra i 17 e i 66 anni.

Arresti e misure cautelari

Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti dei tre sospetti. Il 66enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e condotto in carcere. Il 18enne, invece, ha ricevuto l’obbligo di dimora nel comune di Abbiategrasso e deve rimanere in casa durante le ore notturne. La posizione del minore è attualmente sotto esame da parte della Procura per i Minorenni di Milano. Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire le motivazioni dietro questo atto criminoso, che ha messo in pericolo la vita di molte persone e ha causato ingenti danni materiali.