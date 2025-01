Fuga e inseguimento a Milano: arrestati tre marocchini con auto rubata

Un inseguimento mozzafiato tra le vie di Milano culmina con l'arresto di tre individui.

Un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso

Un pomeriggio di lunedì a Milano si è trasformato in un vero e proprio film d’azione quando tre individui, di nazionalità marocchina, sono stati coinvolti in un inseguimento da parte della polizia. L’episodio è iniziato intorno alle 13.15 nel parcheggio del centro commerciale Le Cupole, situato sulla via Emilia. Gli agenti della polizia locale, notando una Renault Clio bianca rubata, si sono avvicinati per identificare i tre occupanti. Ma la situazione è rapidamente degenerata quando il conducente ha ingranato la retromarcia, speronando le auto di servizio e dando il via a una fuga frenetica.

La fuga tra le vie di Milano

Il conducente, dopo aver speronato le pattuglie, ha cercato di fuggire attraverso le strade circostanti. L’inseguimento ha visto il coinvolgimento di diverse pattuglie, mentre il conducente si dirigeva verso una stazione di servizio in via della Pace. Qui, la donna a bordo si è arresa immediatamente, mentre i due uomini sono scappati a piedi nei campi circostanti. La polizia ha avviato una caccia all’uomo che è durata quasi un’ora, con i fuggitivi che cercavano di nascondersi nel fango e tra la vegetazione.

Arresto e precedenti penali

Il primo dei fuggitivi, un 33enne irregolare e pregiudicato per spaccio, è stato catturato nei pressi di cascina Molinazzo. Il secondo, il conducente, ha tentato di nascondersi nelle acque gelide di una roggia, ma è stato rintracciato e arrestato dal comandante della polizia e dai suoi uomini. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il conducente ha ricevuto ulteriori accuse di ricettazione e danneggiamento. La donna, risultata irregolare, è stata denunciata per violazione della legge sull’immigrazione. Questo episodio evidenzia non solo il coraggio degli agenti di polizia, ma anche la crescente preoccupazione per la criminalità legata ai furti d’auto nella zona.