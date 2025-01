Tre uomini arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Rozzano.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

La polizia di Rozzano ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando tre uomini di età compresa tra i 33 e i 50 anni. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni hanno notato un comportamento sospetto da parte di un rider. Questo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorare la situazione.

Detenzione di sostanze stupefacenti

Il rider, un uomo di 33 anni, è stato visto fermarsi in via Spallanzani, dove ha effettuato uno scambio con un acquirente. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente fermato l’acquirente, il quale ha consegnato spontaneamente la droga appena acquistata. La perquisizione del rider ha rivelato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 293 grammi di marijuana, 105 grammi di hashish, 21 grammi di caramelle contenenti THC e 450 euro in contanti. Inoltre, una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori 7 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana.

Coinvolgimento di altri individui

Non si è fermata qui l’operazione della polizia. Sempre nella serata di ieri, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno notato un’auto sospetta in piazza Prealpi, con due uomini a bordo. Dopo aver osservato un incontro tra uno di loro e un acquirente, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Il 50enne è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina, mentre il 36enne aveva 480 euro nella tasca dei pantaloni. All’interno della loro auto, gli agenti hanno scoperto 11 dosi di cocaina, abilmente nascoste dentro un calzino.

Questi eventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga, un problema sempre più presente nelle nostre comunità. La polizia continuerà a monitorare e intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti.