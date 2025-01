Un uomo di 55 anni è stato fermato dopo aver svaligiato una farmacia a Milano, sospettato di altre rapine nella zona.

Un arresto tempestivo

Venerdì sera, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. L’operazione si è svolta in via Coni Zugna, dove il sospetto aveva appena svaligiato una farmacia. Grazie all’operato della VI sezione della squadra mobile, guidata dal commissario Filippo Bosi, gli agenti sono riusciti a fermarlo in flagranza di reato. Durante l’intervento, il rapinatore è stato trovato in possesso di un paio di forbici e di 105 euro in contante, il bottino della rapina.

Il modus operandi del rapinatore

Il 55enne, secondo le indagini, avrebbe utilizzato un metodo ben collaudato per mettere a segno i suoi colpi. Dopo aver chiesto alla farmacista di misurargli la pressione, ha minacciato la donna con la lama delle forbici, costringendola ad aprire la cassa. Questo episodio non è isolato: gli investigatori sospettano che l’uomo possa essere responsabile di almeno altre cinque rapine nella zona di Porta Genova e Ticinese, tutte avvenute negli ultimi mesi. La polizia sta ora esaminando i dettagli di questi blitz per confermare la sua responsabilità.

La sicurezza nelle farmacie milanesi

Questo arresto solleva interrogativi sulla sicurezza delle farmacie a Milano, che negli ultimi tempi sono diventate obiettivo di rapine sempre più audaci. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori e i clienti. La presenza di agenti in borghese e pattuglie nei pressi delle farmacie è stata aumentata, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza. La comunità è in allerta e si chiede un intervento più deciso per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici.