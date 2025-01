Ricordando un'icona della fotografia e della pubblicità italiana

Un artista senza confini

Oliviero Toscani, nato a Milano nel 1942, è stato un fotografo e comunicatore che ha saputo sfidare le convenzioni del suo tempo. La sua carriera, iniziata giovanissimo, lo ha portato a diventare un punto di riferimento nel mondo della fotografia e della pubblicità. Toscani ha iniziato a scattare fotografie all’età di 14 anni, pubblicando il suo primo lavoro sul Corriere della Sera. Dopo aver studiato fotografia all’Università delle Arti di Zurigo, ha intrapreso una carriera che lo ha visto collaborare con marchi di alta moda e riviste prestigiose come Vogue e GQ.

Un innovatore nella pubblicità

La notorietà di Toscani è esplosa negli anni ’80, quando ha creato campagne pubblicitarie per Benetton che hanno affrontato temi sociali e politici. Le sue immagini provocatorie hanno suscitato dibattiti e riflessioni su questioni come l’uguaglianza, la lotta contro la mafia e i diritti umani. Toscani non ha mai avuto paura di utilizzare la sua arte per mettere in luce le ingiustizie del mondo, rendendo la fotografia uno strumento di denuncia e consapevolezza. La sua visione artistica, caratterizzata da un uso magistrale della luce e del colore, ha rivoluzionato il modo di comunicare attraverso le immagini.

Un’eredità duratura

Oliviero Toscani ha lasciato un segno indelebile nella cultura visiva contemporanea. La sua capacità di provocare e far riflettere ha influenzato generazioni di artisti e comunicatori. La sua morte, avvenuta all’età di 82 anni, ha suscitato un’ondata di tributi da parte di colleghi, amici e istituzioni. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato come Toscani abbia scardinato le logiche della comunicazione, invitando tutti a riflettere su temi cruciali attraverso la sua arte. La sua eredità vive non solo nelle sue opere, ma anche nel modo in cui ha saputo ispirare e provocare un cambiamento nella società.