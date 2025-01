Un episodio inquietante riporta alla luce il problema delle molestie di gruppo in Italia.

Un episodio di violenza in piazza Duomo

Durante la notte di Capodanno, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso l’opinione pubblica. Un gruppo di 30-40 uomini ha circondato e molestato diverse donne in piazza Duomo, creando un clima di paura e indignazione. Tra le vittime, una donna emiliana è stata salvata dal marito, che è riuscito a tirarla fuori da un cerchio di abusi. Questo evento non è isolato, ma rappresenta un fenomeno che si ripete nel tempo, richiamando alla mente episodi simili avvenuti in passato.

Il fenomeno del “Taharrush gamea”

Il termine “Taharrush gamea” descrive una forma di molestia di gruppo che si è manifestata in diverse occasioni, non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo. Questo tipo di violenza si verifica spesso durante eventi pubblici e festivi, dove le folle possono creare un ambiente favorevole per abusi e aggressioni. Le autorità stanno cercando di comprendere le dinamiche di questi eventi per prevenire futuri episodi e garantire la sicurezza delle donne.

Indagini in corso e testimonianze

Le indagini sono attualmente in corso, con la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo che stanno coordinando le audizioni delle vittime e dei testimoni. Al momento, sono almeno cinque le denunce ricevute, tra cui quella di una studentessa belga che ha raccontato la sua esperienza ai media. Le autorità stanno lavorando per identificare gli autori di queste molestie e per garantire che le vittime ricevano il supporto necessario. È fondamentale che la società si unisca per condannare questi atti e promuovere un ambiente più sicuro per tutti.