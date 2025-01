L'inviato delle Iene interviene per fermare un tentativo di furto a Milano.

Un pomeriggio di paura in piazza Duomo

Domenica pomeriggio, la storica piazza Duomo di Milano è stata teatro di un tentativo di rapina che ha coinvolto una giovane coppia. L’inviato della nota trasmissione Mediaset “Le Iene”, Matteo Viviani, si trovava sul posto e ha assistito alla scena, intervenendo in modo decisivo per fermare i malintenzionati. L’episodio è avvenuto intorno alle 18, in un momento di grande affluenza turistica, tra i tavolini dei bar e il passaggio per i taxi.

Il coraggio di intervenire

Viviani, mentre stava sistemando il cavalletto della sua moto, ha notato tre adolescenti che stavano aggredendo verbalmente una coppia, accusandoli di guardarli male. La situazione si è rapidamente deteriorata quando i tre ragazzi hanno accerchiato i malcapitati, intimando loro di consegnare portafogli e soldi. Con prontezza e senza esitazione, l’inviato ha deciso di intervenire. Ha tolto la chiave dalla moto e si è avvicinato ai giovani, sorprendendoli con un gesto inaspettato.

Un trucco geniale per sventare la rapina

Matteo Viviani ha messo in atto un piano audace: si è avvicinato alla coppia fingendo di conoscere uno dei ragazzi, abbracciandolo e chiedendo come stesse. Questo gesto ha creato confusione tra i malintenzionati, che, colti di sorpresa, hanno deciso di allontanarsi. Viviani ha condiviso l’esperienza sui social, sottolineando l’importanza di non ignorare situazioni di pericolo e di intervenire quando si è testimoni di atti di violenza o intimidazione. La sua azione ha dimostrato che anche un piccolo gesto può fare la differenza e salvare qualcuno da una situazione critica.