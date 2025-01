Un inseguimento a Codogno si conclude con un incidente e un arresto.

Un inseguimento che si trasforma in incidente

Un drammatico inseguimento è avvenuto a Codogno, in provincia di Lodi, quando tre individui a bordo di un’auto rubata hanno tentato di sfuggire a un controllo stradale. La situazione è rapidamente degenerata, culminando in un incidente che ha coinvolto un’altra vettura ferma in attesa di dare la precedenza a una rotatoria. Il conducente dell’auto ferita, un giovane di venticinque anni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre i fuggitivi hanno continuato la loro corsa fino a quando non si sono schiantati.

Scoperta di arnesi da scasso

La vettura coinvolta nell’inseguimento, una Kia, è risultata rubata e, all’interno, le forze dell’ordine hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso. Questo ha sollevato sospetti sul reale intento dei fuggitivi, che potrebbero essere stati coinvolti in attività illecite. Uno dei tre occupanti, un uomo di quarant’anni di origine sudamericana, è stato arrestato e denunciato per concorso in ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Gli altri due sono riusciti a fuggire, ma le indagini sono in corso per identificarli e catturarli.

Le conseguenze legali e il recupero del veicolo

Il veicolo rubato era stato sottratto nei giorni precedenti in un’altra località, e ora, dopo l’incidente, è stato restituito al legittimo proprietario, sebbene in condizioni non ottimali. Questo episodio mette in luce non solo il problema del furto d’auto, ma anche l’uso di veicoli rubati per attività criminali. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire simili situazioni e garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza di arnesi da scasso all’interno dell’auto rubata suggerisce che i fuggitivi avessero pianificato un colpo, rendendo la situazione ancora più preoccupante.