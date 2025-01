Due uomini sono stati fermati dalla polizia ferroviaria dopo un furto in metropolitana.

Un borseggio fulmineo in metropolitana

Venerdì pomeriggio, la metropolitana di Milano è stata teatro di un episodio di furto che ha messo in evidenza l’abilità e la spregiudicatezza di alcuni ladri. Due uomini, di 22 e 23 anni, entrambi di origine algerina, hanno approfittato della calca generata dall’arrivo di un treno della linea M2 per derubare una passeggera. La vittima, ignara del pericolo, stava salendo a bordo quando i ladri, agendo con rapidità, hanno sfilato il suo telefono dalla tasca. Questo episodio, sebbene breve, ha avuto un epilogo sorprendente grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Intervento della polizia ferroviaria

Quello che i ladri non sapevano era che la polizia ferroviaria di Milano stava monitorando la situazione. Gli agenti, in abiti civili, avevano avviato un servizio anti borseggio proprio per contrastare questo tipo di crimine che affligge i mezzi pubblici. Dopo aver assistito al furto, i poliziotti sono intervenuti prontamente, bloccando i due giovani mentre tentavano di allontanarsi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato non solo il cellulare rubato, ma anche una carta di credito e altri effetti personali, frutto di un precedente furto avvenuto in Piazza Gae Aulenti.

La restituzione della refurtiva

La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari, un gesto che ha contribuito a ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti delle forze dell’ordine. I due ladri, invece, sono stati arrestati con l’accusa di furto, un reato che, purtroppo, è diventato sempre più comune nelle grandi città. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della presenza delle forze dell’ordine nei luoghi pubblici, specialmente in situazioni di affollamento, dove i borseggiatori possono agire con maggiore facilità.