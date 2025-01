Aggressione in stazione: giovane ferito ma coraggioso ritorno a casa

Un giovane di 23 anni aggredito a Milano riesce a tornare a casa nonostante la ferita.

Un sabato sera di paura a Milano

Sabato sera, un giovane di 23 anni ha vissuto un’esperienza traumatica nella stazione Garibaldi di Milano. Originario del Nord Africa, il ragazzo è stato vittima di una tentata rapina da parte di quattro individui. L’episodio è avvenuto intorno alle , quando il giovane si trovava in attesa del suo treno. I malviventi, dopo aver tentato di estorcergli del denaro, lo hanno aggredito, infliggendogli un fendente all’addome. Nonostante la gravità della situazione, il ragazzo ha dimostrato un coraggio straordinario.

Il ritorno ad Abbiategrasso

Dopo l’aggressione, il giovane è riuscito a tornare ad Abbiategrasso, dove risiede. Nonostante il dolore e la ferita, ha percorso il tragitto fino a casa, dove è stato soccorso in via Mazzini, non lontano dalla stazione ferroviaria della sua città. L’ora era già tarda, circa le , quando i soccorsi sono stati allertati. Fortunatamente, la coltellata non ha causato gravi lesioni e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Fornaroli di Magenta in codice verde.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le testimonianze raccolte dagli uomini dell’arma, il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da quattro soggetti che, dopo aver tentato di rapinarlo, lo hanno ferito. La dinamica dell’aggressione è stata ricostruita con attenzione, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e protezione per i viaggiatori, specialmente nelle ore serali.

Un messaggio di speranza

Nonostante l’esperienza traumatica, il giovane ha dimostrato una forza incredibile. La sua capacità di tornare a casa e cercare aiuto è un segnale di resilienza. La comunità di Abbiategrasso si è mobilitata per supportarlo, dimostrando che, anche nei momenti più bui, la solidarietà può fare la differenza. Questo episodio, sebbene preoccupante, serve anche a ricordare l’importanza della sicurezza e della vigilanza nelle nostre città.